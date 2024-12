Argentina: scompare il divario tra dollaro parallelo e ufficiale

Il dollaro parallelo, che in Argentina chiamano 'blue', continua a scendere e ha chiuso a 1.050 pesos sul mercato informale, appena 5,39 pesos sopra il cambio ufficiale, fermo a 1.044,61 secondo le quotazioni medie riportate dal quotidiano La Nación.

Inoltre, in diverse delle principali banche di Buenos Aires tra cui l'Icbc (la Industrial and Commercial Bank of China) e la Brubank, una banca digitale argentina fondata nel 2017 dall'ex CEO di Citibank Argentina, il dollaro ufficiale è arrivato a quotare 1.067 e 1.060 rispettivamente, superando il 'blue' anche senza considerare i sovrapprezzi fiscali.

In media tra gli istituti bancari, il dollaro ufficiale ha chiuso a 1.043 pesos, anche se il Banco Galicia e il Banco Macro lo hanno offerto a 1.050, eguagliando il prezzo del 'blue'.

opo avere abbassato i tassi dal 35% al 32% ieri, la Banca centrale argentina oggi ha comprato 239 milioni di dollari, arrivando ad acquistare 445 milioni di dollari nella prima settimana di dicembre. Se la tendenza si mantiene sino a fine mese, la Banca centrale argentina completerà cinque mesi consecutivi di saldo positivo nell'acquisto di riserve in dollari.

Il rischio Paese ha chiuso la settimana a 769 punti base, contro i 1.896 di un anno fa.



