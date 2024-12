Lula celebra l'accordo tra Ue e Mercosur

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha espresso sui social la sua soddisfazione per la chiusura oggi a Montevideo dei negoziati dell'accordo commerciale tra Mercosur e Unione Europea. "Dopo oltre due decenni abbiamo concluso i negoziati dell'accordo Mercosur-Ue", ha scritto Lula in un messaggio sui social corredato da una foto dei quattro presidenti del blocco composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay insieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Lula ha spinto più di ogni altro insieme a von der Leyen affinché si potesse dare l'annuncio dell'esito positivo dei negoziati nel quadro del 65° vertice del Mercosur in corso di svolgimento nella capitale uruguaiana.

Prima dell'inizio del vertice il presidente aveva ribadito la sua determinazione a chiudere l'accordo. "Faremo l'accordo Mercosur- Ue, non tanto per la questione finanziaria, ma perché mi occupo di questo da 22 anni e lo faremo. Ursula von der Leyen ha la procura per l'intesa, e io intendo firmarlo entro quest'anno e toglierlo dalla mia agenda", aveva detto.



