In due anni aumentati da 14 a 22 i miliardari messicani

Tra il 2023 e il 2024, il numero dei miliardari messicani è aumentato del 57% (da 14 a 22 persone con patrimoni superiori a un miliardo di dollari), la crescita più elevata in America Latina, secondo il 'Billionaires Ambitions Report' di Ubs, giunto alla decima edizione.

In termini di ricchezza, il patrimonio complessivo dei miliardari messicani è passato da 168,9 miliardi di dollari nel 2023 a 199,7 miliardi nel 2024, un aumento del 18,2%.

A livello comparativo, la ricchezza dei Paperoni residenti in terra azteca è pari a 199,7 miliardi di dollari, cinque volte superiore al flusso di investimenti diretti esteri verso il Messico nel 2023 che, secondo i dati ufficiali, hanno raggiunto i 36 miliardi di dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA