Brasile, il giudice Moraes condurrà le indagini sul golpe

La Corte suprema del Brasile ha raggiunto la maggioranza per respingere il ricorso di Jair Bolsonaro e mantenere così il giudice Alexandre de Moraes alla guida delle indagini sul presunto tentativo di colpo di Stato guidato dall'ex presidente.

Gli avvocati di Bolsonaro avevano chiesto al massimo tribunale brasiliano la rimozione di Moraes dalla guida dell'inchiesta in quanto il giudice sarebbe anche una vittima del presunto piano golpista.

Poco fa, gli undici giudici della Corte suprema riunita in plenaria hanno ottenuto una maggioranza per respingere il ricorso della difesa dell'ex presidente Bolsonaro.

I giudici Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli hanno infatti seguito il voto del relatore della cosiddetta "indagine sul colpo di stato", il presidente della Corte suprema, Luís Roberto Barroso, stabilendo che Moraes può continuare alla guida del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA