Scoperta in Colombia la maggiore riserva di gas della sua storia

Le compagnie petrolifere statali di Colombia, Ecopetrol, e Brasile, Petrobras, hanno confermato di aver effettuato la più grande scoperta di gas nella storia colombiana in un bacino off-shore localizzato a 77 chilometri dalla costa settentrionale del Paese caraibico, a una profondità di 830 metri.

Secondo le stime del consorzio formato da Petrobras (operatore con una quota del 44,44%) ed Ecopetrol (con una quota del 55,56%), il bacino conserverebbe volumi di gas superiori a 6 trilioni di piedi cubi (tcf). Quantità in grado di aumentare le attuali riserve della Colombia del 200%.

L'aspettativa delle società è di iniziare la produzione di gas naturale entro tre anni dall'ottenimento di tutte le licenze ambientali e della conferma della fattibilità commerciale della scoperta, prevista per il 2027. Il consorzio è pronto a investire 1,2 miliardi di dollari nella fase esplorativa e 2,9 miliardi di dollari nella fase di sviluppo della produzione, fondi già inclusi nel piano quinquennale di Petrobras che, una volta a regime conta di estrarre, 13 milioni di metri cubi di gas al giorno per almeno 10 anni.

Il consorzio avvierà inoltre le attività di acquisizione dei dati essenziali per l'installazione del gasdotto e il trasporto del gas naturale dal giacimento all'unità di trattamento gas il terra, nonché l'installazione di sistemi di produzione sui fondali marini.



