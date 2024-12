Red carpet all'Ambasciata d'Italia per Ventana Sur a Montevideo

Produzioni stellari, nuovi progetti e opportunità di incentivi. Si è chiusa con una serata di gala organizzata dall'ambasciatore d'Italia a Montevideo, Fabrizio Petri, la giornata col focus italiano di Ventana Sur, principale mercato dell'audiovideo in America Latina. Sul red carpet, a fare gli onori di casa anche il responsabile dei progetti speciali della direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura e Cinecittà, Roberto Stabile, che alla presenza di centinaia invitati ha ricordato l'alto valore aggiunto dell'iniziativa Italian Screens, progetto ideato nell'ambito della attività di supporto all'internazionalizzazione, per promuovere all'estero il meglio del cinema italiano, il tax credit e gli incentivi fiscali a favore della distribuzione e delle coproduzioni.

L'ambasciatore Petri ha invece condiviso il palco col direttore di 'Alien: Romulus', l'uruguayano Fede Alvarez, che ha saputo riportare la famosa serie degli anni Novanta al successo, ispirandosi anche al mito italiano della Lupa.

Tra i presenti spiccava il team di produttori che ha lavorato alla serie dedicata al campione di Formula Uno, Ayrton Senna, di recente uscito su Netflix e costato cinque anni di intenso lavoro, mentre per i nuovi progetti italiani, si è fatto notare il giovane produttore Fabio Saitto (Point Nemo - Milano) al lavoro su un'interessante documentario-inchiesta sul grano, 'The food barons'.

Alla serata hanno partecipato anche i ministri Elisa Facio (Industria), Eduardo Sanguinetti (Turismo), Alejandro Sciarra (Sviluppo sociale) e il Sottosegretario Walter Verri (Industria).



