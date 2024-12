L'automotive in Messico attende le prime mosse di Trump

Dopo aver incontrato il ministro dell'Economia, Marcelo Ebrard, i dirigenti delle aziende del settore automobilistico messicano si sono impegnati a sostenere i loro investimenti e piani nel Paese e a non reagire prima che Donald Trump si insedi come presidente negli Stati Uniti e annunci le prime mosse.

Fonti vicine al settore hanno rivelato al quotidiano Milenio che Ebrard ha incontrato i rappresentanti delle aziende per valutare i danni che deriverebbero dall'imposizione dei dazi del 25% minacciati da Trump.

Secondo quanto riportato dai marchi, il maggiore potenziale di impatto si verificherebbe nella vendita di Suv Ford e General Motors, il cui principale mercato si trova negli Usa.

Dai colloqui è emerso che il livello di interdipendenza tra i Paesi che compongono il trattato Stati Uniti-Messico-Canada (Usmca) è così elevato che non sarebbe facile cambiare le regole.

I leader delle aziende che costituiscono l'Associazione messicana dell'industria automobilistica (Amia) hanno concordato con Ebrard di partecipare alla revisione del Usmca prevista per il 2026.



