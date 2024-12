El Salvador, 'ancora 8mila criminali in libertà'

Le autorità di El Salvador affermano che sono circa 8.000 i membri di bande criminali ancora in libertà ricercati nel territorio nazionale e nei Paesi vicini, tra cui Messico e Stati Uniti, nel contesto della "guerra" contro la criminalità condotta dal governo del presidente Nayib Bukele.

Lo ha affermato il ministro di Giustizia e Sicurezza, Gustavo Villatoro, in un incontro con i corrispondenti dei media esteri.

La maggior parte - ha spiegato - sono 'homeboys', persone che hanno avuto cerimonie di iniziazione violente, e la polizia sta lavorando per trovarli. All'incontro hanno partecipato anche il procuratore generale, Rodolfo Delgado, e il ministro della Difesa, René Francis Merino.



