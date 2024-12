Sequestrato in Messico record di 1,5 tonnellate di fentanyl

Le forze federali messicane hanno effettuato nello Stato di Sinaloa il più grande sequestro di fentanyl nella storia del Paese: circa 1.500 chilogrammi di pillole, ha riferito il ministro della Sicurezza e della Protezione dei cittadini, Omar García Harfuch.

L'operazione si è svolta con la partecipazione dei ministeri della Marina, della Difesa e della Sicurezza, in coordinamento con la Procura, e giunge dopo le minacce da parte del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi del 25% su tutti i prodotti messicani fino a quando non sarà fermata "l'invasione" di migranti illegali e droghe, in particolare di fentanyl.

"Queste azioni continueranno fino a quando la violenza nello stato di Sinaloa non diminuirà", ha scritto García Harfuch su X.





