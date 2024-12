La Banca Interamericana 'pronta a sostenere il Messico'

La Banca interamericana di sviluppo (Idb) è pronta a sostenere il Messico nella delocalizzazione delle imprese che cercano di avvicinarsi agli Stati Uniti, così come nelle iniziative relative alla transizione energetica, alle infrastrutture e al sistema nazionale di assistenza, ha affermato il suo presidente, Ilan Goldfajn, dopo aver incontrato il capo dell'esecutivo, Claudia Sheinbaum, e diversi funzionari governativi.

"Ottima riunione con la presidente Sheinbaum, grazie per l'ospitalità", ha scritto su X.

"Contate sull'Idb — ha aggiunto — per sostenere il Messico e la sua nuova amministrazione con l'agenda di sviluppo economico e sociale, in particolare nelle infrastrutture, nella transizione energetica e nel sistema di assistenza. Siamo disponibili ad essere un alleato strategico".

Durante una missione nel Paese latinoamericano, Goldfajn ha incontrato anche i vertici dei ministeri dell'Economia, Marcelo Ebrard, delle Donne, Citlalli Hernández, dell'Energia, Luz Elena González e delle Infrastrutture, Jesús Antonio Esteva.



