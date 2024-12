Cuba di nuovo in blackout, fuori uso l'intero sistema elettrico

Il collasso dell'intero sistema elettrico nazionale ha fatto sprofondare nuovamente Cuba nel buio totale. A comunicare della disconnessione della principale centrale termoelettrica del Paese alle 2 del mattino (le 8,00 in Italia) è stato il ministero dell'Energia. Sette ore dopo il guasto, con i contatori ancora fermi, la compagnia statale dell'energia Unión Elétrica ha invitato la popolazione a mantenere la calma.

La centrale Antonio Guiteras (Cte) di Matanzas era già collassata completamente lo scorso 19 ottobre, rimanendo fuori uso per sei giorni prima di rientrare in operazione in maniera parziale. In seguito, due uragani e due terremoti nell'arco di tre settimane tra ottobre e novembre avevano causato ulteriori danni alla struttura e alla già disastrata rete elettrica nazionale.

I continui blackout e gli enormi disagi sofferti dalla popolazione nelle ultime settimane rappresentano solo il peggioramento di una drammatica situazione causata dalla carenza endemica di energia che ha costretto le autorità a imporre severi razionamenti fino a 20 ore al giorno. Prima del guasto, la Unión Elétrica era in grado di generare 1.818 megawatt di potenza a fronte delle necessità minime stimate in 3.250 megawatt. A garantire energia all'isola sono infatti poche, malandate e maltenute centrali termoelettriche in servizio da oltre 40 anni. Alle carenze strutturali si aggiunge la crisi economica e le difficoltà per il governo ad acquistare il gasolio necessario per tenere in funzioni care, obsolete e inquinanti centrali termoelettriche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA