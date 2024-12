Colombia, si dimette ministro delle Finanze travolto da scandalo

Ricardo Bonilla, ministro delle Finanze della Colombia, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, dopo che il presidente Gustavo Petro gli aveva chiesto di abbandonare il suo incarico per guidare la sua difesa, nel quadro di un'indagine sul trasferimento di soldi ad alcuni deputati in cambio dell'approvazione in Parlamento dei progetti del governo.

"Ritengo che sia giunto il momento di assumere la mia difesa di cittadino con il mio team legale, privato della mia qualità di pubblico ufficiale, per concentrarmi sul processo ed evitare qualsiasi danno al governo", ha affermato Bonilla aggiungendo che se ne andrà "a testa alta" e fiducioso di "convincere chi mi sta indagando che non ho comprato il silenzio, né i voti dei deputati, né ho commesso alcun crimine".

Poco prima, il presidente aveva chiesto a Bonilla di farsi da parte per "dedicarsi alla sua difesa", aggiungendo comunque di fidarsi e di credere nell'onestà di Bonilla.

Lo scandalo è scoppiato alla fine di novembre, quando l'ex consigliere di Bonilla ha dichiarato davanti alla Procura di aver subito pressioni ripetute da parte dell'ormai ex ministro affinché autorizzasse un esborso di un milione di dollari all'Unità colombiana per la gestione del rischio di catastrofi.

L'indagine contro i funzionari è affidata alla Procura e alla Procura Generale della Colombia, mentre la Corte Suprema del Paese si occupa dei deputati coinvolti nello scandalo.



