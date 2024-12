Colombia, nuovo scandalo di corruzione nella famiglia Petro

Un nuovo possibile scandalo di corruzione scuote le fondamenta del governo progressista di Gustavo Petro, in Colombia, arrivando a toccare nuovamente anche la sua famiglia.

Il ministro delle Finanze della Colombia, Ricardo Bonilla, ha sporto una denuncia alla Procura contro il presidente della compagnia petrolifera di Stato, Ecopetrol, e contro Nicolás Alcocer Petro, figlio maggiore della first lady, Verónica Alcocer, adottato dal presidente.

Secondo la presentazione di Bonilla, Roa e Alcocer sarebbero intervenuti sull'aggiudicazione di appalti legati alla centrale idroelettrica di Urrá, situata nel dipartimento caraibico di Córdoba.

Il ministro riferisce di aver ricevuto a fine settembre una denuncia anonima tramite WhatsApp, in cui Roa e Alcocer venivano accusati di aver esercitato "pressioni indebite per prendere il controllo della società e favorire alleati interessati all'aggiudicazione degli appalti". Uno di questi sarebbe l'imprenditore David Cerón, considerato vicino ad Alcocer.

All'inizio del suo mandato il presidente era stato investito dallo scandalo che coinvolge il suo figlio maggiore diretto, Nicolas Petro, accusato di aver ricevuto soldi dei narcos per finanziare la campagna elettorale del padre.

Più di recente Petro aveva assunto "la responsabilità politica" di uno scandalo di corruzione emerso all'interno all'interno della Protezione Civile (Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi - Ungrd).



