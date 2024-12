Cile, il presidente Boric sarà padre per la prima volta

Il presidente cileno Gabriel Boric sarà padre per la prima volta. Lo hanno annunciato lo stesso capo di stato e la compagna, Paula Carrasco, in una pubblicazione in contemporanea sui rispettivi profili Instagram.

"La vita e i suoi grandi eventi. Porterai ogni anno la primavera a giugno", hanno scritto i due a commento dell'immagine di un'ecografia. "Nell'attesa faremo del nostro meglio affinché il Cile in cui viviamo sia più giusto e più felice. Ti amiamo", conclude il messaggio.

Il 38enne Boric, presidente più giovane della storia del Cile, ha una relazione da circa un anno e la sua prima apparizione pubblica con la compagna Paula Carrasco è stata alle celebrazioni della festa nazionale cilena lo scorso settembre.

Laureata in Chimica Ambientale, la donna lavora presso il Ministero dell'Ambiente, fa parte della squadra di basket della Sportiva Italiana di Valparaíso e ha fatto parte della squadra nazionale di basket femminile ai Giochi Panamericani di Santiago 2023, secondo il sito di notizie Emol.



