Brasile,povertà scesa al livello più basso da inizio rilevazioni

Quasi nove milioni di persone sono uscite dalla condizione di povertà in Brasile nel 2023, riducendo il numero dai 67,7 milioni a 59 milioni di abitanti, pari al 27,4% della popolazione. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge) evidenziando che si tratta del livello più basso delle serie storiche iniziate nel 2012.

Sono diminuiti anche i brasiliani in situazione di povertà estrema, passando da 12,6 milioni a 9,5 milioni, pari al 4,4% della popolazione. Anche in questo caso un record storico.

Secondo i criteri della banca mondiale, si considerano in povertà le persone il cui reddito domiciliare procapite sia inferiore ai 6,85 dollari al giorno e in povertà estrema le persone il cui reddito domiciliare procapite sia inferiore a 2,15 dollari al giorno.



