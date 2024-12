Bolsonaro, 'con l'arrivo di Trump cambieranno le cose'

Per l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, l'insediamento di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti rappresenta il segnale di un cambiamento di tendenza a livello globale che potrebbe riportarlo al potere e risolvere anche i suoi problemi con la giustizia legati al tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio del 2023.

"Con l'arrivo di Donald Trump negli Usa le cose iniziano a cambiare nel mondo. Già sappiamo che Trump concederà l'amnistia a tutti coloro che hanno partecipato all'assalto al Campidoglio e si tratta di un segnale anche per il Brasile", ha detto Bolsonaro partecipando via teleconferenza al Forum dell'Azione politica conservatrice (Cpac) in corso a Buenos Aires.

"Anche in Brasile presto tornerà tutto alla normalità", ha aggiunto l'ex presidente brasiliano, promettendo che una volta tornato al potere concederà anche lui l'amnistia agli oltre 300 condannati per aver partecipato all'assalto alle istituzioni dello Stato a Brasilia nel gennaio del 2023.

"L'8 gennaio non è stato programmato dalla destra ma dalla sinistra", ha detto, denunciando che la causa aperta nei suoi confronti dalla Corte Suprema "non rispetta le regole del dovuto processo". "Viviamo un momento molto difficile dove nulla è garantito e la sinistra vuole ottenere il potere assoluto", ha concluso parlando all'auditorio dell'ultradestra.



