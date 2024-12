Argentina, Bolsonaro in video all'evento di Azione Conservatrice

Impossibilitato a lasciare il suo Paese dove è indagato in vari procedimenti penali, l'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro parteciperà solo in video alla Conferenza di Azione politica Conservatrice (Cpac) in programma a Buenos Aires, in Argentina. L'ex capo dello Stato sarà rappresentato fisicamente all'evento dal figlio, il deputato Eduardo.

Bolsonaro dovrebbe intervenire in videoconferenza già questa sera. L'incontro, ospitato dal presidente argentino Javier Milei, si terrà in un hotel di Puerto Madero. Secondo le previsioni, Bolsonaro approfitterà dello spazio per denunciare quella che considera una persecuzione politica nei suoi confronti, dopo la sua recente incriminazione per un tentato colpo di stato ordito per impedire al presidente Luiz Inacio Lula da Silva di insediarsi.

Il sequestro del passaporto è avvenuto tuttavia a febbraio nell'ambito di un'altra inchiesta. A causa di questa restrizione, a novembre a Bolsonaro è stato anche impedito di recarsi negli Stati Uniti per partecipare alla campagna dell'allora candidato presidenziale statunitense, Donald Trump.

Nonostante ciò, il politico ha già annunciato che chiederà l'autorizzazione per recarsi negli Stati Uniti a gennaio, con l'obiettivo di presenziare alla cerimonia di insediamento dell'alleato Trump alla Casa Bianca.



