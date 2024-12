Vertice del Mercosur, ultima chiamata per un accordo con l'Ue

I presidenti dei paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) si riuniranno a partire da giovedì a Montevideo per un vertice che potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per la chiusura dell'accordo con l'Unione Europea.

Al centro dell'attenzione sono le profonde divisioni ideologiche emerse all'interno del blocco sudamericano tra l'ultraliberista Javier Milei e il progressista Luiz Inacio Lula da Silva. Le ultime indiscrezioni riferiscono che il governo argentino porterà al vertice la proposta di un'ampia flessibilizzazione del blocco che consenta ai singoli paesi di stringere accordi commerciali bilaterali con paesi extra-mercosur. Un punto questo sul quale si oppone però il Brasile di Lula, che ritiene si tratti di una proposta che oltre a compromettere il funzionamento dell'unione doganale nata nel 1991, distoglierebbe soprattutto il vertice da quello che ritiene debba essere il focus principale, ovvero quello di una definizione chiara del blocco a favore dell'accordo con l'Ue.

La scorsa settimana si è tenuto a Brasilia un ulteriore round di negoziati tra i tecnici dei due blocchi al termine del quale è trapelato un velato ottimismo. Dal lato europeo il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha ricordato oggi da Bruxelles che la Commissione Europea ha la volontà e il mandato per chiudere l'accordo e che il vertice Mercosur di questa settimana potrebbe essere "l'ultima occasione".



