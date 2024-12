Starlink vuole installare altri 7.500 satelliti in Brasile

La compagnia di internet satellitare di proprietà di Elon Musk, Starlink, ha chiesto l'autorizzazione all'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni del Brasile (Anatel) per istallare e gestire ulteriori 7.500 satelliti nel Paese. "Si tratta di un tema di estrema attualità, considerando che il settore satellitare svolge un ruolo fondamentale nell'infrastruttura delle telecomunicazioni brasiliane", ha affermato in una nota Alexandre Freire, consigliere dell'Anatel e responsabile del processo di approvazione, informando che la valutazione verrà ultimata entro il 13 febbraio del prossimo anno.

La richiesta è già stata sottoposta ad una consultazione pubblica in cui altre società di telecomunicazioni hanno segnalato possibili interferenze nelle frequenze che verranno utilizzate dai nuovi satelliti Starlink. Anatel ha già autorizzato Starlink a operare 4.408 satelliti nella bassa orbita brasiliana che forniscono l'accesso a Internet, soprattutto in aree remote della foresta amazzonica.

Il mese scorso la società cinese SpaceSail, concorrente di Starlink, ha firmato un accordo per operare in Brasile con l'azienda statale Telebras.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA