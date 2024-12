Milei contrario a università e sanità gratis per gli stranieri

Il governo argentino di Javier Milei presenterà una riforma della legge che regola i diritti degli stranieri non residenti con l'obiettivo di porre fine alla gratuità dell'assistenza sanitaria e dell'educazione universitaria. "In primo luogo si permetterà alle università pubbliche nazionali di riscuotere quote agli studenti stranieri non residenti. Questo permetterà agli atenei di avere una fonte di finanziamento tenendo conto che attualmente uno su 3 iscritti della facoltà di medicina non è argentino", ha annunciato oggi il portavoce della Presidenza, Manuel Adorni.

"In secondo luogo si porrà fine anche alla gratuità dell'assistenza sanitaria per gli stranieri negli ospedali pubblici per mettere fine ai cosiddetti tour sanitari di cittadini di paesi limitrofi", ha aggiunto Adorni.

Parallelamente, la riforma della legge migratoria che propone il governo Milei, prevede un inasprimento delle norme che consento l'espulsione di stranieri che commettono delitti nel Paese. "La dottrina garantista ha generato disastri e delinquenti e opportunisti devono rimanere fuori dall'Argentina.

Se un delinquente commette un delitto o sovverte l'ordine democratico verrà espulso e non si permetterà il suo ritorno nel Paese", ha dichiarato il portavoce precisando che verrà impedito l'ingresso anche "ai sospetti di entrare per un motivo diverso da quello dichiarato".



