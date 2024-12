Messico, a ottobre investimenti pubblici ai massimi dal 2016

In Messico, le opere prioritarie del governo hanno portato la spesa per investimenti tra gennaio e ottobre 2024 al livello più alto degli ultimi sette anni, secondo le informazioni pubblicate dal ministero delle Finanze.

Il rapporto 'Finanze e debito pubblico' indica che il governo ha stanziato in questo periodo un totale di 861.408 milioni di pesos (circa 40 miliardi di euro) per opere infrastrutturali, con una crescita annua del 9,7%.

La presidente Claudia Sheinbaum, che ha iniziato il suo governo in ottobre, ha riportato una spesa minore per investimenti fisici durante le prime settimane del suo mandato. Le informazioni mostrano che nel decimo mese del 2024 sono stati esercitati 49.493 milioni di pesos (circa 2,3 miliardi di euro), con una riduzione del 44,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



