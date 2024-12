Madre del dissidente cubano Espluga, 'non si è impiccato'

"Lo hanno ucciso a botte, lo hanno torturato, picchiato, gli hanno rotto il naso e lo hanno asfissiato con un cinturone militare, lo hanno calpestato e picchiato tante volte che è collassato un polmone, per questo è morto asfissiato". Così la madre di Jesús Guillén Esplugas, Dania María, ha descritto in un'intervista al portale Martí Noticias la morte che ritiene sia stata inflitta nel carcere Combinado del Este al giovane dissidente cubano che scontava una pena di 6 anni per aver partecipato alle proteste di luglio del 2021 contro il governo di Miguel Díaz-Canel.

Consegnando la salma le autorità hanno spiegato alla famiglia che il ragazzo si sarebbe impiccato, ma i parenti hanno smentito tale versione condividendo immagini sui social dove si evidenziano ematomi nel collo e nella testa del cadavere, così come una lunga cucitura all'altezza della trachea frutto presumibilmente dell'autopsia.

Secondo le versioni dei familiari il 29enne dissidente era stato portato in una cella di isolamento e castigato per aver tentato una fuga dal carcere.



