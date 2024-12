Cuba: da due giorni scomparsa la leader delle Dame in Bianco

La leader delle Dame in Bianco, Berta Soler, è scomparsa da domenica, quando due agenti in borghese del regime cubano l'hanno portata via con la forza, prelevandola dalla strada mentre usciva dalla sede dell'organizzazione, a Lawton, nel comune di Diez de Octubre, all'Avana.

Su Facebook, poco fa, suo marito, l'ex prigioniero politico Angel Moya Acosta, ha denunciato che non ha notizie di lei da due giorni. "Stamane ho chiamato il numero 106 per denunciare le persone scomparse e la polizia mi ha confermato che non risulta nel registro dei detenuti e che è 'desaparecida'", ha detto Moya Acosta.

L'attivista, che nel 2005 ha ricevuto il Premio Sakharov per la libertà di coscienza, assegnato dal Parlamento europeo alle Donne in Bianco era già sequestrata il 10 novembre scorso dalla polizia in borghese del governo di Cuba, scomparendo per oltre tre giorni. Solo dopo la sua liberazione si seppe che era stata reclusa in due stazioni di polizia differenti dell'Avana, quelli di Aguilera e Cotorro.



