Uruguay, Orsi chiude all'accordo di libero scambio con la Cina

Il futuro governo di sinistra di Yamandú Orsi, in Uruguay, porterà avanti il negoziato per un trattato di libero scambio con la Cina non più in termini bilaterali, come prevedeva l'esecutivo uscente del conservatore Luis Lacalle Pou, ma in congiunto con il blocco del Mercosur a cui appartiene insieme ad Argentina, Brasile e Paraguay. Lo ha affermato lo stesso Orsi sottolineando che per il suo governo, che si insedierà a partire dal primo marzo, "prima viene la regione latinoamericana e poi il resto del mondo".

In precedenza la vicepresidente eletta, Carolina Cosse, si era riunita con l'ambasciatore cinese a Montevideo, Huang Yazhong, con cui aveva discusso tra le altre cose del futuro sviluppo dei negoziati sul Tlc avviati nel 2021 da Lacalle Pou nonostante le regole del Mercosur impediscano ad un Paese siglare accordi bilaterali. "La Cina è disponibile ad aprire il negoziato a tutto il blocco per non irritare le altre parti", ha affermato Cosse dopo la riunione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA