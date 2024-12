Milei, 'ho dato all'Argentina la moneta più forte del mondo'

"Ancora non abbiamo chiuso la Banca centrale ma abbiamo già dato agli argentini la miglior moneta del mondo". Così il presidente Javier Milei ha celebrato con un post su X i dati che segnalano il peso come la divisa che più si è rivalutata in termini reali nel 2024.

Un grafico a corredo del post indica le 10 monete con miglior performance da gennaio ad oggi, con il peso in testa con ampio margine grazie a un apprezzamento stimato al 40,1%, seguito dalla lira turca con un +16,5%.

Secondo il report della stessa società autrice del grafico citato dal presidente argentino (Gma Capital), l'apprezzamento del peso si deve principalmente all'impatto della politica fiscale e monetaria promossa dal governo, che prevede un ritmo di svalutazione mensile del 2%, minore a quello dell'inflazione misurata da gennaio ad oggi al 107%.

Ma lungi dal celebrare il rafforzamento della valuta argentina, nel documento si sottolinea l'impatto di questa congiuntura tanto sulla bilancia commerciale come sulla competitvità del Paese. Questo soprattutto tenendo conto che il Brasile, principale socio commerciale dell'Argentina, figura invece in coda al gruppo delle monete con peggior performance, con un deprezzamento del 12,8%.



