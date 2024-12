Milei a Roma partecipa alla festa di Atreju su invito di Meloni

Il presidente argentino Javier Milei ha accettato un invito della premier italiana Giorgia Meloni a partecipare alla festa giovanile di Fratelli d'Italia, Atreju, che si terrà a Roma, a dicembre, al Circo Massimo.

Lo hanno confermato all'ANSA fonti della presidenza argentina precisando che la data della partenza di Milei da Buenos Aires è stata fissata al 13 dicembre e il suo arrivo nella capitale per il giorno seguente.

La decisione di Milei, sebbene non annunciata ancora ufficialmente, rappresenta un'ulteriore conferma della forte sintonia personale e politica tra i due capi di governo già emersa in tre diversi incontri, l'ultimo dei quali a Buenos Aires, in occasione della recente missione della premier italiana.

Al suo ritorno dall'Argentina, Meloni aveva parlato di "una visione comune su libertà, sovranità e progresso", e insieme a Milei aveva steso le basi della proposta di un'alleanza sovranista internazionale con gli Usa di Donald Trump e con Israele, per la difesa dei valori dell'Occidente.

E se l'anno scorso sul palco di Atreju a Castel Sant'Angelo, salirono l'ex primo ministro britannico Rishi Sunak, il leader dell'ultra destra spagnola, Santiago Abascal, e il ceo di Tesla, Elon Musk, nell'edizione di quest'anno il piatto forte potrebbe essere proprio la presenza del presidente ultraliberista argentino.



