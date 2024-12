Il Canale di Panama festeggia 25 anni di gestione nazionale

Il Canale di Panama ha lanciato la campagna 'Hechos del Canal' (Fatti del Canale) che rende omaggio alla "storia, ai risultati e alle sfide" del corso d'acqua per celebrare, il 31 dicembre, il 25° anniversario del suo trasferimento dall'amministrazione statunitense a "mani panamensi".

"Dobbiamo imparare a celebrare le cose buone", ha detto in conferenza stampa l'amministratore del Canale, Ricaute Vásquez.

"Penso — ha aggiunto — che uno degli aspetti più importanti che questi 25 anni ci ricordano sia la capacità del nostro popolo di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato".

La campagna celebra, attraverso illustrazioni artistiche, l'identità e la cultura panamense, evidenziando il canale come pilastro dello sviluppo economico e sottolineando il suo impegno per la sostenibilità.

"È più di una meraviglia dell'ingegneria moderna — ha affermato il ministro per gli Affari del Canale, José Ramón Icaza — poiché rappresenta un simbolo vivente della nostra sovranità, del nostro sforzo collettivo e della nostra capacità di sognare e costruire un futuro. Oggi, 25 anni dopo, celebriamo un'eredità che continua a dimostrare non solo la sua importanza strategica, ma anche il suo impegno per la sostenibilità e il benessere di Panama e del mondo".



