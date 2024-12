Ecopetrol, '28,5milioni per un maxi-impianto di idrogeno verde'

La compagnia petrolifera statale colombiana Ecopetrol ha annunciato che investirà circa 28,5 milioni di dollari per costruire il più grande impianto di idrogeno verde dell'America Latina, con una capacità di cinque megawatt e in grado di produrre 800 tonnellate all'anno.

"È una grande notizia per il Paese, perché si sappia che Ecopetrol è già entrata nell'era moderna della produzione di carburante pulito", ha dichiarato Ricardo Roa, presidente della compagnia energetica.

L'impianto sarà situato all'interno della raffineria di Cartagena de Indias (a nord), sarà alimentato da energia rinnovabile proveniente dal parco solare di proprietà del complesso petrolifero, che ha una capacità di 22 megawatt, e dovrebbe entrare in funzione nella prima metà del 2026.

Ecopetrol ha stimato che la linea di business dell'idrogeno a basse emissioni potrebbe generare un Ebitda medio annuo tra i 400 e i 485 milioni di dollari entro il 2040 e ha dichiarato che la domanda di idrogeno potrebbe raggiungere 1,3 milioni di tonnellate all'anno per la mobilità e l'uso industriale.

La Strategia 2040 di Ecopetrol "Energia che trasforma" prevede per il 2040 la produzione di 1 milione di tonnellate di idrogeno a basse emissioni di carbonio (40% verde, 30% blu, 30% bianco), di cui il 40% destinato all'esportazione e il 60% per uso nazionale", ha dichiarato l'azienda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA