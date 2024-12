Bukele, 'l'impatto ambientale dello sviluppo è inevitabile'

"Se vogliamo lo sviluppo, dobbiamo spaccare montagne", ha detto ai media il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, interrogato sul possibile sviluppo dell'estrazione dei metalli nel Paese, annullando la legge che la vieta, una proposta che ha formulato qualche giorno fa.

Il capo dello Stato ha parlato della questione durante l'inaugurazione di 21 chilometri dell'autostrada 'Gerardo Barrios', nella zona orientale del territorio nazionale. Per questo progetto, ha spiegato, è stato necessario perforare montagne, perché per realizzare iniziative di sviluppo "non è possibile l'impatto zero sull'ambiente".

"Pensiamo un po' fuori dagli schemi: non trovate un po' strano che l'unico Paese al mondo che vieta l'estrazione mineraria sia El Salvador? Capirei se la metà delle nazioni la proibisse e l'altra metà no, ma nessuno, nemmeno il Guatemala, la impedisce. I Paesi che dicono che non dovremmo farlo, l'hanno sempre fatto", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA