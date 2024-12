Allarme in Messico per le minacce di deportazioni di Trump

Il governatore dello stato messicano di Tamaulipas, Américo Villarreal, ha affermato che l'arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti è come un 'allarme di tempesta' in materia di immigrazione ed ha assicurato che alla frontiera le autorità si stanno preparando a possibili deportazioni.

"Stiamo misurando la nostra capacità organizzativa per poter sapere come affrontare qualunque circostanza", ed ha aggiunto che "forse con l'avvicinarsi dei giorni o dei termini sapremo se si tratta di un uragano oppure no e in che misura, ma ci stiamo organizzando per poter risolvere questi problemi".

"Abbiamo una frontiera molto tranquilla — ha assicurato Villareal — con ordine nella migrazione e disponiamo di sette centri di accoglienza".



