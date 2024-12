Al via Ventanasur, primo mercato audiovisivo in America latina

Al via da oggi la sedicesima edizione di Ventana Sur, il più importante mercato audiovisivo dell'America Latina, che dopo 15 edizioni a Buenos Aires, è stata organizzata per la prima volta a Montevideo, in Uruguay, da Marché du film del Festival di Cannes, dall'Agenzia del cinema e dell'Audiovisivo dell'Uruguay e dall'Istituto nazionale del cinema e dell'audiovisivo dell'Argentina.

L'evento - spiega in una nota l'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - accoglie ogni anno 3.000 partecipanti accreditati, tra cui più di 250 tra compratori e venditori dei cinque continenti, così come rappresentanti delle più importanti catene e piattaforme internazionali del settore audiovisivo.

Attraverso le sue diverse sezioni e attività, come conferenze, proiezioni e Video Library, Ventana Sur promuove contenuti latinoamericani di tutti i formati e generi, offrendo un'ampia gamma di opportunità commerciali e promozionali uniche nella regione.

Si svolgeranno 10 co-production meetings e saranno proiettati 60 film a cui, tra gli altri, potranno avere accesso gli operatori accreditati (sales agents, programmatori e distributori). Al primo piano dell'Auditorio Nazionale del Sodre di Montevideo sarà allestita L'Avenida de Negocios, il mercato con stand di istituzioni pubbliche e private, international sales agents e imprese di produzione del settore audiovisivo.

Nello stand italiano sarà possibile incontrare 5 case di produzione: Arteria Films, Eagle Pictures, Mediterraneo Cinematografica, Point Nemo, Scarlett Produzioni. Ma non mancheranno gli International sales italiani. Anche Artex Film, Intramovies e K+ saranno nel padiglione italiano, mentre Fandango Sales, The Open Reel e True Colors Glorious Films saranno nell'Avenida de Negocios al primo piano.

Saranno tre i film italiani (special screening) proiettati presso il Life Cinemas Cultural Alfabeta: "Familia", di Francesco Costabile; "Feeling Better" (Nonostante), di Valerio Mastandrea; "Il ragazzo dai pantaloni rosa", di Margherita Ferri. A questi si aggiungono due film in coproduzione con Italia: "Una ballena" (in coproduzione con la Spagna) e "William Tell" (in coproduzione con il Regno Unito).



