Lula il 5/12 in Uruguay per accordo commerciale Ue-Mercosur

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva sarà giovedì prossimo a Montevideo, la capitale dell'Uruguay, per partecipare alla 65ma Riunione del Mercosur, nel suo primo viaggio internazionale dopo l'incidente domestico del 20 ottobre scorso. L'obiettivo è la firma, entro il 2024, dell'accordo commerciale tra l'Ue il Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia), riportano i media.

Mercoledì scorso il presidente brasiliano ha affermato che la Francia "non conta nulla", che è la Commissione Europea a decidere e che la presidente, Ursula von der Leyen, può firmare il testo senza i francesi per poi presentarlo al Parlamento Europeo.

Secondo i media brasiliani, i diplomatici del Mercosur ritengono che ci sia una grande possibilità che l'accordo venga approvato dal Parlamento Europeo, perché ci sono alleanze di interessi convergenti tra diversi partiti e Paesi della Ue.





