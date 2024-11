Petrobras annuncia una gara d'appalto per due piattaforme

Petrobras ha annunciato una gara di appalto per costruire due unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico di petrolio (piattaforme, Fpso in inglese) per il progetto Sergipe Acque Profonde, situato nel Nordest del Brasile.

Lo ha comunicato in una nota la compagnia, precisando che le piattaforme saranno appaltate con il modello Build, Operate and Transfer (Bot) che prevede che il vincitore della gara sia "responsabile della progettazione, costruzione, montaggio e gestione del bene per un periodo iniziale definito contrattualmente" e che l'unità sia poi "trasferita a Petrobras".

"La scelta del modello Bot è il risultato della nostra strategia di ricercare nuovi modelli per contrattare le piattaforme per fornire una soluzione di finanziamento ai progetti di petrolio e gas … oltre a consentire l'avvio della produzione dei progetti nel più breve tempo possibile", recita il comunicato della compagnia. "In questo modo, l'azienda cerca di garantire i benefici apportati dai nuovi progetti alla società brasiliana e un ritorno sull'investimento per i suoi azionisti", spiega Petrobras.

La gara d'appalto è per una piattaforma nel progetto Sergipe Acque Profonde 2, che ingloba i giacimenti dei campi petroliferi di Budião, Budião Noroeste e Budião Sudeste. Nella stessa gara d'appalto c'è l'opzione per aggiudicarsi la costruzione di una seconda piattaforma per il progetto Sergipe Acque Profonde 2, che comprende i giacimenti di Agulhinha, Agulhinha Oeste, Cavala e Palombeta.

Le due piattaforme avranno la capacità di produrre 120.000 barili di petrolio e un massimo di 12 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno, con esportazione diretta e senza la necessità di ulteriori trattamenti a terra.



