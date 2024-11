Cuba, quasi la metà della popolazione di nuovo al buio

In un comunicato la compagnia elettrica statale di Cuba, la Une, ha reso noto che in serata riuscirà a generare un capacità massima di elettricità di 1.769 megawatt (MW) meno della domanda di 3.180 MW. Il deficit di 1.411 megawatt e, dunque, il 46% delle utenze elettriche sull'isola caraibica saranno disconnesse stasera, nel periodo di maggiore domanda.

Alla base dell'ennesimo blackout programmato c'è l'interruzione della centrale termoelettrica Antonio Guiteras, martedì scorso. La Une ha comunicato inoltre che otto delle 20 unità di generazione distribuite nelle sette centrali termoelettriche operative nel paese sono al momento o danneggiate o in manutenzione.

Cinquantacinque impianti di generazione distribuita con motori diesel a olio combustibile e grandi impianti di generazione, sono stati invece costretti a chiudere per mancanza di carburante. La crisi elettrica a Cuba è drammatica da fine agosto e, da allora, due e durati giorni sono già stati i blackout totali sull'isola.



