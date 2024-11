Panama, veto del presidente alla legge sul diritto all'acqua

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha posto il veto, ritenendola inadeguata e inapplicabile, alla legge nº15, approvata a ottobre dall'Assemblea Nazionale, che stabilisce il quadro giuridico per il diritto di accesso all'acqua potabile, il cui testo - promosso dal deputato indipendente Lenín Ulate - detta misure per l'acqua e la conservazione dell'ambiente in conformità con gli standard internazionali.

Il veto presidenziale è stato reso noto dopo l'analisi dei pareri ricevuti dai ministeri della Sanità, dell'Ambiente e degli Affari esteri, insieme all'Autorità per i servizi pubblici e all'Istituto nazionale degli acquedotti.

Nelle considerazioni di inapplicabilità si cita il potenziale conflitto con le norme della Costituzione, tra cui quelle che regolano le garanzie e i diritti individuali, le norme procedurali, i poteri e le attribuzioni esclusive di enti e soggetti, la dotazione di bilancio e l'istituzione di misure tributarie.



