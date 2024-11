Nasce il Cepas, la Rete dei think tank delle Americhe

Sette istituzioni hanno unito le forze per accrescere lo scambio di idee e di esperienze nella ricerca di soluzioni che contribuiscano allo sviluppo, dando vita al Cepas, la Rete dei think tank delle Americhe.

Si tratta di un'iniziativa del Centro brasiliano per le relazioni internazionali (Cebri), del Consiglio argentino per le relazioni internazionali (Cari), del Centro latinoamericano per l'economia sociale (Clapes Uc), del Cile; della Fondazione colombiana per l'istruzione superiore e lo sviluppo (Fedesarrollo); del Consiglio atlantico, degli Stati Uniti, del messicano Evalúa e del peruviano Gruppo di analisi per lo sviluppo (Grade).

L'obiettivo dei fondatori, selezionati per il loro riconosciuto lavoro in settori vitali per lo sviluppo economico, sociale, culturale e politico dei loro Paesi, è quello di rafforzare la cooperazione. In questo modo, sarà possibile potenziare le loro capacità, incoraggiando l'innovazione, il dialogo costruttivo e l'analisi per costruire suggerimenti per le politiche pubbliche.

"Il Cepas sarà uno spazio di coordinamento tra i principali think tank delle Americhe, per uno scambio permanente con un focus regionale. Il nostro obiettivo sarà quello di ampliare il dialogo e la cooperazione regionale, rafforzando lo scambio di idee ed esperienze nella ricerca di soluzioni che contribuiscano allo sviluppo della regione", afferma Julia Dias Leite, Ceo del Cebri e segretario esecutivo eletto della nuova istituzione.





