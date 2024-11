Milei, 'la Cina è un partner favoloso'

Il presidente argentino Javier Milei ha elogiato la Cina come un grande partner commerciale la cui economia è complementare a quella argentina.

Lo ha fatto in un'intervista a The Economist ("Il mio disprezzo per lo Stato è infinito" il titolo della rivista britannica, frase detta da Milei in precedenti dichiarazioni ma non stavolta) precisando che, sebbene il suo allineamento sia con gli Stati Uniti e Israele, il commercio avviene tra le persone e non tra i governi.

La Cina per Milei è un partner "favoloso" che non "chiede nulla in cambio a meno che tu non li disturbi" (in passato una volta li bollò come "assassini comunisti"), aggiungendo di non avere intenzione di abbandonare gli accordi sul clima di Parigi perché l'Argentina non ha "alcun problema" con le emissioni di carbonio.

Il presidente argentino ha ammesso di avere "imparato molto sulla e dalla politica", si è descritto come una "talpa all'interno dello Stato" ed ha assicurato che le sue riforme economiche stanno "portando frutti" e che persino il Giappone sta già "applicando" il suo modello.

"È stato molto generoso con me" ha detto invece di Trump, elogiando l'"ottima relazione" con le principali figure del suo gabinetto" e il loro legame personale "eccellente".

Milei ha infine assicurato che con Trump alla Casa Bianca la relazione tra l'Argentina e il Fondo Monetario Internazionale, cambierà "assolutamente" le cose e già lo "si può vedere nel comportamento di alcuni funzionari del Fondo che erano severi e ora sono molto docili".



