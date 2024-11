Lula lancia un programma per l'urbanizzazione delle favelas

È stato lanciato dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva il nuovo programma del governo, Periferia Viva che, con un investimento di 1,1 miliardi di euro, migliorerà l'urbanizzazione delle favelas. All'interno del programma spicca il progetto 'Cap per tutti' che prevede che tutte le case delle favelas abbiano un codice di avviamento postale entro il 2026. Durante il lancio di Periferia Viva, che include investimenti nella prevenzione dei disastri sulle colline, il miglioramento delle case e la regolarizzazione dei terreni, Lula ha spiegato che il fondamento principale del nuovo programma è quello di rendere vivibile e visibile la periferia.

"Oggi in Brasile 4,5 milioni di case non hanno ancora un bagno. Non immaginavo che questo potesse accadere nel 2024", ha detto il presidente del Brasile. "Vivevo in una casa a Vila Carioca (quartiere povero di San Paolo) con 27 persone dove non c'era acqua corrente, né un bagno con servizi igienici, né un frigorifero. So com'è la vita per chi non ha diritti", ha concluso Lula, commuovendosi.



