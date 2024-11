In Messico investimenti ferroviari per 7,3 mld nel 2025

Con un preventivo "confermato" di 157 miliardi di pesos (circa 7,3 miliardi di euro) per il 2025, il governo federale messicano inizierà ad aprile la costruzione delle ferrovie passeggeri annunciata dalla presidente Claudia Sheinbaum con la partecipazione di ingegneri militari ed aziende private.

Il responsabile dell'Agenzia di regolamentazione dei trasporti ferroviari, Andrés Lajous, ha riferito che i 3.393 km di nuovi binari previsti durante la presente amministrazione saranno suddivisi in quattro fasi che comprenderanno tratti non consecutivi, con l'intenzione di offrire servizi operativi al maggior numero possibile di utenti man mano che si registrano i progressi.

Lajous ha spiegato che nella prima metà del prossimo anno inizieranno i lavori sul percorso che collegherà l'aeroporto internazionale Felipe Ángeles della capitale con la città di Pachuca, nonché il tratto Città del Messico-Querétaro.

"Da parte sua — ha aggiunto — il ministero delle Infrastrutture, delle Comunicazioni e dei Trasporti appalterà i lavori sulle tratte Querétaro-Irapuato e Saltillo-Nuevo Laredo. Nei primi sei mesi del 2025, inoltre, si terrà la gara per la prima flotta di treni che entreranno in esercizio".

In base al programma dei lavori, nella prima fase (2025-2026) verranno costruiti 786 km, nella seconda (2026-2027) 910 km, nella terza (2027-2028) 1.145 km e nella quarta (2028- 2029) 552 km.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA