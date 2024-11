Il Parlamento di Rio rende omaggio all'italo-brasiliano Miccione

Il Segretario della Casa Civile dello Stato di Rio de Janeiro, l'italo-brasiliano Nicola Miccione, è stato insignito dei titoli di "Benemerito" e di "Cittadino dello Stato" in una cerimonia nel Parlamento di Rio de Janeiro.

L'onorificenza è stata motivata dal grande contributo di Miccione allo sviluppo e alla gestione pubblica dello stato fluminense. "Ricevere il titolo di Cittadino benemerito di Rio de Janeiro, uno Stato in cui ho scelto di vivere, sposarmi, avere figli e costruire una famiglia, rappresenta l'apice di una traiettoria di dedizione allo Stato", ha detto il Segretario. L'onorificenza è stata proposta dal deputato Fred Pacheco del partito socialdemocratico Mobilitazione Nazionale, con il sostegno di Márcio Pacheco, vicepresidente della Corte dei Conti di Rio.

"Nicola è una persona con un'eccellente visione per garantire che le entrate e le uscite siano ben controllate", ha detto Pacheco mentre il presidente del Parlamento di Rio, Rodrigo Bacellar, ha ricordato il ruolo di Miccione nelle concessioni al settore privato della Compagnia statale di acqua e fognature di Rio e dello stadio del Maracanã. "Ho imparato molto da te", ha detto Bacellar, sottolineando la "grande correttezza" di Miccione, avvocato e professionista economico-finanziario che va fiero delle sue origini italiane.

Miccione aveva ricevuto nel 2023 dal nostro Paese l'onorificenza di "Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia" per "la promozione e lo sviluppo dei rapporti bilaterali (tra Italia e Brasile) in tutti i settori, con altissima professionalità e senso delle istituzioni".



