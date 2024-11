Al via 1,6 mld di investimenti in due porti di El Salvador

Il gruppo turco Yilport assumerà l'amministrazione di due porti in El Salvador a partire dal 16 dicembre, ha confermato il presidente della Commissione esecutiva portuale autonoma del Paese (Cepa), Federico Anliker.

Come annunciato in agosto dal presidente Nayib Bukele, la compagnia stanzierà 1,6 miliardi di dollari per modernizzare il porto di Acajutla e riattivare il porto di La Unión.

Il contratto, i cui dettagli non sono pubblici, istituisce un consiglio di amministrazione che sarà composto da rappresentanti della società e della Cepa.



