Presidente del Messico, 'non ci sarà guerra dei dazi con Trump'

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha escluso una guerra tariffaria di fronte alla "minaccia" del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi del 25% sulle importazioni dal Paese latinoamericano se non verrà posto un freno all'immigrazione. Quando le è stato chiesto perché non avesse parlato dell'aumento dei dazi durante la sua telefonata con Trump, Sheinbaum ha risposto che il tema principale è stata l'immigrazione, cioè il "motivo per cui lui ha dichiarato che avrebbe imposto tariffe". "Non ci sarà una potenziale guerra tariffaria", ha aggiunto, precisando che "ci sarà una revisione nel 2026 che è stata concordata sin dalla firma del trattato".

Sheinbaum ha dichiarato poi che le relazioni commerciali con gli Stati Uniti e il Canada saranno prioritarie e che, per quanto riguarda la Cina, si stanno valutando i programmi di investimenti che il Paese asiatico intende realizzare in Messico.



