Presidente Bukele a favore di attività mineraria in El Salvador

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, si è espresso a favore dell'estrazione di metalli, vietata sul territorio nazionale dal 2017.

"Siamo l'unico Paese al mondo con un divieto totale nell'ambito dell'estrazione di metalli. Assurdo!", ha scritto su X.

Il capo dello Stato ha descritto l'oro in El Salvador come una "ricchezza donata da Dio" che "può essere utilizzata in modo responsabile". "Potenzialmente", dice, nel territorio salvadoregno ci sono "giacimenti d'oro" con "la più alta densità per chilometro quadrato del mondo" a causa dell'attività vulcanica.

Citando "studi effettuati", il presidente ha indicato che nel 4% di questa "area potenziale" sono stati rilevati "50 milioni di once d'oro, valutate oggi a 131,6 miliardi di dollari", sottolineando che si tratta di quasi quattro volte l'importo del prodotto interno lordo del Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA