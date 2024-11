Messico, la Camera valuta 40 ore di lavoro settimanali

In Messico, il deputato del partito di maggioranza Movimento rigenerazione nazionale (Morena), Manuel Vázquez Arellano, ha presentato alla Camera un'iniziativa per ridurre l'orario di lavoro settimanale da 48 a 40 ore.

La proposta prevede modifiche alla Costituzione e stabilisce che per ogni cinque giorni di lavoro i dipendenti debbano godere di almeno due giorni di riposo con retribuzione piena.

Le modifiche prevedono un'attuazione graduale fino a tre anni e mezzo, a seconda delle dimensioni delle imprese.

Il testo propone un periodo di sei mesi per le grandi aziende, un anno e mezzo per le medie, due anni per le piccole e tre anni e mezzo per le microimprese.

In tutti questi casi i termini non verranno prorogati.



