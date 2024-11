Brasile, il dollaro chiude a valore record

Il dollaro ha battuto il record nominale dalla creazione del Piano Real (1994) chiudendo a 5,91 reais, con un aumento dell'1,80% rispetto a ieri e superando il record precedente registrato il 13 maggio del 2020, in piena pandemia. L'Ibovespa, l'indice azionario della Borsa di San Paolo, è sceso dell'1,73%, a 127.668,61 punti.

A generare nervosismo sul mercato e pressione sugli asset brasiliani, con il rafforzamento record del dollaro, a detta di CNN Brasil, è stato il ritardo nell'annuncio delle misure di contenimento della spesa pubblica, attese dopo il secondo turno delle elezioni municipali, un mese fa.

Gli operatori del mercato finanziario avrebbero anche scontato un possibile annuncio dell'esenzione Irpef per i lavoratori che ricevono fino a 800 euro (5.000 reais), oltre a misure che influiranno sui supersalari e sui grandi patrimoni, come anticipato dal ministro del Lavoro e dell'Occupazione, Luiz Marinho.

Il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, rilascerà una dichiarazione in serata per annunciare le misure di revisione della spesa pubblica brasiliana.



