Argentina, ai privati l'ampliamento del gasdotto di Vaca Muerta

Il governo dell'Argentina è pronto a pubblicare il bando per l'affidamento a una impresa privata del progetto di espansione del gasdotto Gasdotto Perito Moreno (già Gasdotto Presidente Néstor Kirchner) che trasporta gli idrocarburi estratti nel giacimento non convenzionale di Vaca Muerta. Lo riferisce il quotidiano Clarin secondo cui l'esecutivo guidato da Javier Milei sarebbe prossimo a decretare l'infrastruttura come "opera di interesse pubblico nazionale" primo passo per poter procedere alla scelta dell'impresa che realizzerà i lavori.

Il progetto prevede l'ampliamento di 14 milioni di metri cubi al giorno della capacità di trasporto attualmente di 21 milioni di metri cubi.

Una bozza di progetto è stato presentato al governo dalla Transportadora Gas del Sur (Tgs) lo scorso giugno con ha previsto un investimento di 700 milioni di dollari. Nonostante sia stata la prima a presentare un progetto, secondo quanto spiegato a Clarin dall'azienda controllata da Pampa Energía e dalla famiglia Sielecki, una volta pubblicato il bando sia TGS che qualsiasi altra azienda interessata, potranno presentare offerte. All'azienda sarà concesso solo un diritto di prelazione nel caso la propria offerta risulti uguale a quella di un'altra concorrente.



