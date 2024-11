A Panama il 23% dei bambini senza acqua potabile sicura

Il 23% della popolazione infantile di Panama vive senza accesso all'acqua potabile sicura. I dati corrispondono a 281.927 bambini e adolescenti su un totale di 1.232.585, secondo il rapporto 'Situazione dei bambini e degli adolescenti a Panama', che utilizza le informazioni del XII Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023.

Il rapporto, recentemente diffuso dall'Istituto nazionale di statistica e censimento, dal Ministero dello sviluppo sociale e dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), evidenzia che la gestione sicura dell'acqua implica l'accesso attraverso acquedotti pubblici gestiti dall'Istituto nazionale degli acquedotti e fognature, impianti comunitari, acquedotti privati, acqua in bottiglia o cisterne, purché all'interno dell'abitazione sia disponibile acqua potabile.

I bambini e gli adolescenti che vivono in case senza accesso all'acqua sicura sono concentrati principalmente nella regione di Ngábe-Buglé (33%), seguiti da quelli riscontrati nelle province di Panama (11%) e Bocas del Toro (10%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA