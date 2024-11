Ong reintroduce il primo giaguaro nell'Amazzonia brasiliana

Onçafari, un'organizzazione non governativa che si occupa della conservazione della biodiversità brasiliana attraverso la protezione delle aree naturali, ha effettuato la prima reintroduzione di un giaguaro maschio in Amazzonia. Xama, arrivato alle cure di Onçafari all'età di circa otto mesi, è stato riportato nel suo habitat naturale nella regione amazzonica dopo due anni di cure e adattamento. Lo rende noto la World animal protection, che sostiene il lavoro della ong.

L'annuncio del ritorno di Xama nel suo habitat naturale arriva in un mese in cui - il 29 novembre - si celebra la Giornata Internazionale del giaguaro. Istituita nel 2018, la data cerca di unire gli sforzi globali per aumentare la consapevolezza sull'importanza ecologica, economica e culturale della specie.

L'esemplare era stato salvato da un'area disboscata colpita da un incendio a Sinop, nel Mato Grosso, nell'agosto del 2022, e inizialmente è stato sottoposto a un periodo di recupero nel Settore animali selvatici dell'Università federale del Mato Grosso.

La liberazione di Xama è avvenuta nell'ottobre 2024 in un'area estremamente preservata di circa due milioni di ettari nelle vicinanze della Serra do Cachimbo, nel sud del Pará.

Quando è arrivato per il processo di reintroduzione, il giaguaro pesava circa 20 chili, ora ne pesa 56 ed è pronto a tornare nel bioma. Dopo aver indossato il collare di monitoraggio, il processo di rilascio è stato graduale per garantire che il felino avesse il tempo di riadattarsi all'ambiente in modo sicuro.



