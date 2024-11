Ok al progetto di idrogeno verde della Baia di Quintero

A più di un anno dalla sua presentazione, lo studio di Impatto ambientale per il progetto Green Hydrogen nella Baia di Quintero in Cile è stato approvato all'unanimità dalla Commissione di valutazione ambientale della regione di Valparaiso, secondo un comunicato della società. L'iniziativa prevede un investimento di 30 milioni di dollari e sarà situata all'interno del terminale di rigassificazione di Gnl Quintero e Acciona Energía.

Il progetto consiste nella costruzione e nel funzionamento di un impianto di idrogeno verde (H2V), che avrà una capacità nominale di 10 MW. L'iniziativa intende contribuire alla crescita e allo sviluppo di questa fonte energetica per uso industriale in Cile, secondo quanto dichiarato dall'azienda.

Lo studio è stato presentato nel settembre 2023, dopo che la compagnia ha ritirato la dichiarazione di Impatto ambientale che era stata presentata nel 2021, secondo il quotidiano economico Pulso.

Parallelamente all'autorizzazione ambientale, Gnl Quintero ha fatto progressi nello sviluppo dell'ingegneria, nel processo di selezione dell'elettrolizzatore e nel processo commerciale con gli utenti finali dell'idrogeno.



