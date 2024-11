Moody's migliora il rating del debito di El Salvador

L'agenzia Moody's ha alzato il rating del debito senior non garantito in valuta estera del governo di El Salvador a B3 da Caa1, con outlook stabile.

"Il miglioramento del rating a B3 riflette la nostra opinione secondo cui il profilo di credito del sovrano ha beneficiato delle recenti operazioni di gestione delle passività che hanno ridotto significativamente gli ammortamenti, portando ad una sostanziale diminuzione del rischio di pagamento ed hanno alleviato le pressioni sulla liquidità nel breve e medio termine", afferma l'agenzia in una nota.



